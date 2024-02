Das gibt’s ja gar nicht, Capsensixx?

Die Aktie von Capsensixx wird derzeit in der technischen Analyse betrachtet, wobei verschiedene Aspekte wie die 200-Tage-Linie, der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der Relative Strength Index (RSI) und die Dividendenrendite berücksichtigt werden.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Capsensixx verläuft aktuell bei 15,4 EUR, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 15,7 EUR, was einem Abstand von +1,95 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 16,09 EUR ergibt sich eine Differenz von -2,42 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen und Themen rund um Capsensixx, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird somit als angemessen bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Capsensixx derzeit mit einem Wert von 50 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Betrachtet man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich jedoch ein Wert von 87, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht".

Abschließend betrachtet weist Capsensixx derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,53 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung der Aktie von Capsensixx in der technischen Analyse, während die Anlegerstimmung als positiv bewertet wird. Der Relative Strength Index weist hingegen auf eine überkaufte Situation hin, und die Dividendenrendite liegt unter dem Branchendurchschnitt.

