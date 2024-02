Das gibt’s ja gar nicht, Capital & Regional?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten ihre Einschätzungen zur Capital & Regional PLC-Aktie abgegeben. Von insgesamt 1 Bewertungen waren alle positiv, was zu einem "Gut"-Rating für die Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 70 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 32,33 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 52,9 GBP bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie lässt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung beobachten. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien ergibt sich ein negativer Trend in Bezug auf das Anleger-Sentiment. In den letzten zwei Wochen überwog die negative Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde auf 7- und auf 25-Tage-Basis überprüft. Der 7-Tage-RSI ergibt eine "Neutral"-Einstufung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI führt zu einem "Neutral"-Rating, da auch hier keine Über- oder Unterkauft-Signale festgestellt wurden.

Zusammenfassend ergibt sich für die Capital & Regional PLC-Aktie eine "Gut"-Empfehlung seitens der Analysten, eine "Neutral"-Einstufung im Bezug auf das Sentiment und Buzz, sowie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment. Die RSI-Analyse führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.