Das gibt’s ja gar nicht, Canfor Pulp Products?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Maßstab für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Canfor Pulp Products-Aktie beträgt 80, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 64,29, während der RSI25 (25-Tage-RSI) bei 64,29 liegt, was darauf hindeutet, dass die Canfor Pulp Products-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Canfor Pulp Products.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu den vergangenen Monaten üblich aktiv war, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist die Gesamteinschätzung für Canfor Pulp Products "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Canfor Pulp Products-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -60,67 Prozent erzielt, was 50,09 Prozent unter dem Durchschnitt der Materialien-Branche liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -10,58 Prozent, wobei Canfor Pulp Products aktuell 50,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurde Canfor Pulp Products in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anlegerstimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher die Einstufung als "Neutral". Somit ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anlegerstimmung insgesamt.