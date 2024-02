Das gibt’s ja gar nicht, Calian?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Calian beträgt derzeit 28,28, was 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Calian war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung. Dies spiegelt sich in einer "Gut"-Bewertung wider. Die Diskussion über das Unternehmen in den sozialen Medien zeigte jedoch keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Calian liegt bei 41,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 36,14 für einen Zeitraum von 25 Tagen führt zu einer Bewertung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Calian.

Insgesamt deutet die Bewertung darauf hin, dass Calian derzeit unterbewertet ist, wobei die Stimmung gegenüber dem Unternehmen positiv ist, während der RSI auf eine neutrale Dynamik des Aktienkurses hinweist.