Das gibt’s ja gar nicht, C&N Holdings?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses innerhalb eines bestimmten Zeitraums betrachtet. Für die C&n-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 50 an, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 79, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und die Nachrichten über das Unternehmen waren in den letzten Tagen neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die C&n-Aktie daher eine "neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,34 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 0,244 HKD liegt, was einem Abstand von -28,24 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 0,26 HKD, was einer Differenz von -6,15 Prozent entspricht. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie als "schlecht" eingestuft wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen, was zu einer Gesamteinstufung als "neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutral"-Einschätzung für die C&n-Aktie.