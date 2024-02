Das gibt’s ja gar nicht, CF Industries?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cf Industries ist ein wichtiger Stimmungsindikator, der in den sozialen Medien diskutiert wird. In letzter Zeit wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und das Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cf Industries befasst. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse der kommunikativen Tätigkeiten zeigt jedoch, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, wobei sieben Signale (6 Schlecht, 1 Gut) verzeichnet wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht"-Signal, und die Analyse der Anleger-Stimmung führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Cf Industries liegt bei 52,61 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating (Wert: 44,9). Daher erhält Cf Industries eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit insgesamt "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Cf Industries insgesamt 5 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", da es sich aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammensetzt. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 99,2 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 27,56 Prozent. Daher erhält Cf Industries eine insgesamt "Gut"-Bewertung basierend auf den Analystenmeinungen.