Das gibt’s ja gar nicht, Brenntag?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Brenntag beträgt das aktuelle KGV 17. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt ein KGV von 31. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Brenntag daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Brenntag liegt der RSI auf 7-Tage-Basis bei 63,53 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,6 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit erhält das Brenntag-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Brenntag im vergangenen Jahr eine Rendite von 35,6 Prozent erzielt, was 29,5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 7,16 Prozent, wobei Brenntag aktuell 28,44 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.