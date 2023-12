Das gibt’s ja gar nicht, Brenmiller EnergyOrdinaryes?

Weitere Suchergebnisse zu "Brenmiller Energy Ltd":

Die aktuelle Dividendenrendite von Brenmiller Energy liegt bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,96 % für "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Dies bedeutet, dass die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft wird, da die Differenz zum Branchendurchschnitt lediglich 16,96 Prozentpunkte beträgt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Brenmiller Energy als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert liegt bei 44,71 und der RSI25-Wert bei 53,28, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Brenmiller Energy war in den letzten Tagen neutral, mit positiven Themen an einem Tag und überwiegend negativer Kommunikation an drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 5.894 USD der Brenmiller Energy Aktie -5,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -31,31 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" für die Aktie führt.