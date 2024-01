Das gibt’s ja gar nicht, Bowleven?

Die Dividendenrendite von Bowleven beträgt derzeit 0 Prozent, was bedeutet, dass die Dividende im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs steht. Dies liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung durch unsere Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Bowleven von 0,575 GBP eine Entfernung von -49,12 Prozent vom GD200 (1,13 GBP), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 0,58 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Bowleven als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Bowleven liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Das gleiche gilt für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis, der auch bei 50 Punkten liegt und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Energie" liegt die Rendite von Bowleven mit -70,51 Prozent um 59 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur gesamten "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -11,76 Prozent hat, liegt Bowleven mit 58,76 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.