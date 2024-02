Das gibt’s ja gar nicht, Borussia Dortmund GmbH?

Die technische Analyse von Borussia Dortmund & zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende 50-Tages-Durchschnitt liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Jedoch liegt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeichnet sich keine eindeutige Veränderung ab. Die Intensität der Diskussionen über Borussia Dortmund & ist insgesamt rückläufig, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Aktie erhält daher insgesamt ein schlechtes Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat die negative Kommunikation in Bezug auf das Unternehmen zugenommen. Die statistische Auswertung historischer Daten zeigt einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Borussia Dortmund &-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI ergeben eine neutrale Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Borussia Dortmund & auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments in den sozialen Medien und des Relative Strength Index eine neutrale Bewertung.

