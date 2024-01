Das gibt’s ja gar nicht, Block (ex Square)?

Weitere Suchergebnisse zu "Block Inc.":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Block ist laut Diskussionen in Foren und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Block liegt bei 68,39 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 54,59. In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Block als "Gut" eingestuft, während das Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.