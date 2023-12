Das gibt’s ja gar nicht, BioVaxys Technology?

In den letzten beiden Wochen wurde das Unternehmen Biovaxys von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in Bezug auf den Wert. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren herrscht eine insgesamt positive Anleger-Stimmung, weshalb der Wert als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Biovaxys innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft betrachtet werden können. Der RSI liegt bei 33,33, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergab eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 33,33 Prozent, wodurch die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Hingegen zeigt die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine ähnliche Höhe des letzten Schlusskurses, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert. Insgesamt erhält Biovaxys für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung des Unternehmens. Hierbei ergab die Analyse, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für Biovaxys.