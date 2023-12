Das gibt’s ja gar nicht, Betsson AB?

Bei einer Dividende von 5,01 % liegt Betsson im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (4,43 %) nur leicht höher, was einer Differenz von 0,57 Prozentpunkten entspricht. Dies führt derzeit zu einer Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI-Werts von 21,51 wird Betsson aktuell als überverkauft eingestuft, was ein "Gut"-Signal darstellt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Betsson von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene, was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,8 und liegt mit 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 11. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.