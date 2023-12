Das gibt’s ja gar nicht, Bergio Intl?

Die Dividendenrendite für Bergio beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie liegt. In Anbetracht dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Bergio war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sieben positive und drei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren ebenfalls größtenteils positiv. Auf Grundlage dieser Stimmungsanalyse erhält Bergio daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bergio liegt bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,11, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Neutral".

In den letzten vier Wochen wurde bei Bergio eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Aufgrund dieser Faktoren erhält Bergio insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.