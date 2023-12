Das gibt’s ja gar nicht, Beijing Oriental Jicheng?

Die Beijing Oriental Jicheng wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 28,8 CNH, während der Aktienkurs bei 25,26 CNH um -12,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 26,53 CNH zeigt eine Abweichung von -4,79 Prozent und wird daher als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Beijing Oriental Jicheng beträgt derzeit 10, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Auch die Dividendenrendite von 0,24 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau wird als "Neutral" eingestuft, da sie nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,02 Prozent liegt.