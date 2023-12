Das gibt’s ja gar nicht, Bed Bath, Beyond?

Anleger: Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Bed Bath & Beyond hat sich in den letzten Wochen stark gewandelt. In den letzten beiden Wochen wurde hauptsächlich negativ über das Unternehmen diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch zu positiven Themen verschoben, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Bed Bath & Beyond im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Bereich "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -99,21 Prozent verzeichnet, was mehr als 101 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit -88,38 Prozent deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Bed Bath & Beyond-Aktie ergibt einen Wert von 71,29 für den RSI7 (sieben Tage) und von 65,2 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer schlechten und neutralen Einstufung führt und insgesamt zu einem schlechten Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die langfristige Meinung von Analysten über die Bed Bath & Beyond-Aktie fällt ebenfalls negativ aus, mit 0 Gut, 0 Neutral und 4 Schlecht Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 1,83 USD, was zu einer positiven Performance von 2223,62 Prozent führen würde. Aufgrund dieser Bewertungen wird die Gesamteinschätzung der Analysten als neutral eingestuft.