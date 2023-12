Das gibt’s ja gar nicht, BcePref G?

Weitere Suchergebnisse zu "Bite Acquisition Corp":

In den vergangenen Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Bce in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im roten Bereich. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie deutet darauf hin, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Bce unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bce liegt derzeit bei 57,76 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 51,78 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10,35 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie entsprechend als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 53,15 CAD angenommen, was einer Differenz von -2,58 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Bce insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 3 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch die jüngsten Bewertungen für die Aktie sind mehrheitlich "Neutral" (1 Gut, 3 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf dem Durchschnitt der Kursprognose von 56,88 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 9,84 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Bce somit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Bce als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 85,23, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,11 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.