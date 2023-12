Das gibt’s ja gar nicht, Baota Industry?

In den letzten zwei Wochen wurden in den sozialen Medien besonders positive Diskussionen über Baota Industry geführt, was zu einer positiven Anlegerstimmung führte. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün und registrierte keine negativen Diskussionen. An fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes wurde der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gegeben. Insgesamt erhielt Baota Industry auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Baota Industry derzeit bei 0 Prozent, was 1,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Maschinen" ist die Aktie daher eher als unrentables Investment einzustufen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass Baota Industry mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 182,35 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") ergibt sich, dass Baota Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von -29,41 Prozent erzielt hat, was 29,38 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Maschinen" liegt die Aktie sogar 29,31 Prozent unter der mittleren jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Baota Industry kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Baota Industry jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Baota Industry-Analyse.

Baota Industry: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...