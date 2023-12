Das gibt’s ja gar nicht, Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple?

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Banco Del Bajio schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Mit einer Differenz von 9,73 Prozentpunkten (14,47 % gegenüber 4,74 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Banco Del Bajio derzeit bei 56,68 MXN liegt, während der Kurs der Aktie selbst 56,84 MXN beträgt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +0,28 Prozent liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 56 MXN, was einen Abstand von +1,5 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Banco Del Bajio ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Banco Del Bajio 6. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 8. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.