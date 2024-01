Das gibt’s ja gar nicht, Baker Boyer?

Die technische Analyse der Baker Boyer zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 60,7 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs 49 USD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -19,28 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 49,69 USD, was einem Abstand von -1,39 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien für Baker Boyer festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Anleger zeigen sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu der Einschätzung "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Was die Dividende betrifft, schüttet Baker Boyer derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Handelsbanken, was zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik führt. Die Differenz beträgt 135,29 Prozentpunkte (3,69 % gegenüber 138,98 %).

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Baker Boyer, mit neutralen bis negativen Bewertungen in verschiedenen Bereichen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.