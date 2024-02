Das gibt’s ja gar nicht, Backblaze?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analysten Bewertungen für die Backblaze-Aktie abgegeben. Alle 2 Bewertungen waren positiv, was zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie führt. Es gab jedoch keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,75 USD, was einem Abwärtspotential von -21,88 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 9,92 USD. Daher wird die Aktie als "Schlecht" empfohlen und insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche negative Veränderung festgestellt. Dies basiert auf der Analyse sozialer Medien, die eine Tendenz zu negativen Themen rund um Backblaze zeigte. Die Stärke der Diskussion blieb jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Backblaze für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Backblaze-Aktie von 9,92 USD ein positives Signal darstellt, da er um 63,97 Prozent über dem GD200 (6,05 USD) liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 8,23 USD ein positives Signal auf, da der Abstand +20,53 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Backblaze-Aktie als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment war zuletzt positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Analyse des Anleger-Sentiments.