Das gibt’s ja gar nicht, B Riley?

Der Aktienkurs von B Riley hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -32,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 5,6 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass B Riley im Branchenvergleich eine Underperformance von -37,69 Prozent aufweist. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,99 Prozent im letzten Jahr, und B Riley lag 35,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wurde der Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie verliehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmungslage bei B Riley festgestellt werden, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Allerdings wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von B Riley bei einem Wert von 3, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 62,01) unter dem Durchschnitt liegt und die Aktie somit als unterbewertet einstuft, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für B Riley liegt bei 69,28 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt ebenfalls an, dass B Riley weder überkauft noch -verkauft ist und somit auch eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Insgesamt erhält B Riley somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.