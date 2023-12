Das gibt’s ja gar nicht, BASE?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für die Base-Aktie liegt bei 80,56, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 64,96 und zeigt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Base geben ein Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität rund um Base ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung abgeleitet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Base-Aktie sowohl anhand des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 281,67 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 234 JPY liegt, was einer Abweichung von -16,92 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 256,16 JPY, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Durchschnitt liegt, was einer Abweichung von -8,65 Prozent entspricht. Insgesamt wird Base daher auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

