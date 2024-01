Das gibt’s ja gar nicht, BANDAI NAMCO Holdings?

Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von Bilanzdaten, sondern auch durch die Stimmung der Anleger einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Bandai Namco untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen rund um Bandai Namco in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Beim Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Bandai Namco ergab die Analyse folgende Ergebnisse: Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 22,77 Punkte, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Sentiment und Buzz ergab, dass sich die Stimmung bezüglich Bandai Namco in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Bandai Namco aktuell bei 3119,2 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 2871 JPY aus dem Handel ging, was einem Abstand von -7,96 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei -2,48 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".