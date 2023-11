Das gibt’s ja gar nicht, Azure Power Global?

Der Vergleich des Aktienkurses von Azure Power Global zeigt eine Performance von -86,8 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Gegensatz dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche im Durchschnitt um 48,01 Prozent, was eine Underperformance von -134,81 Prozent für Azure Power Global bedeutet. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 48,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Azure Power Global 134,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Azure Power Global ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben die Aktie von Azure Power Global in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 positiven, 0 neutralen und 1 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Schlecht" führt. Es liegen keine aktuellen Updates von Analysten zu Azure Power Global vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 4 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 177,78 Prozent darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Azure Power Global.

Die Dividendenrendite von Azure Power Global beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass Azure Power Global über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität und eine durchschnittliche Rate der Stimmungsänderung aufweist, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.