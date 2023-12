Das gibt’s ja gar nicht, Aurelius Equity Opportunities?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussion über Aktien. Die Intensität und Tiefe der Diskussion in den sozialen Medien kann zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei Aurelius Equity Opportunities & wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer insgesamt schlechten Stimmungsbewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -42,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt Aurelius Equity Opportunities & 45,53 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -0,78 Prozent, und Aurelius Equity Opportunities & liegt aktuell 41,71 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 16,91 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 17,57 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,9 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 17,57 EUR auf, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aurelius Equity Opportunities & einen Wert von 3 auf. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt das KGV von Aurelius Equity Opportunities & unter dem Durchschnitt, was zu einer guten Bewertung auf dieser Stufe führt.