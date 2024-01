Das gibt’s ja gar nicht, Atea Pharmaceuticals Inc?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktienkurse der Atea zeigt eine neutrale Situation. Der RSI liegt bei 60,98, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, gibt mit einem Wert von 46 ein "Neutral"-Rating. Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Atea-Aktie am letzten Handelstag bei 3,09 USD lag, was einer Abweichung von -8,58 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt von 3,04 USD zeigt hingegen nur eine geringe Abweichung von +1,64 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Atea-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine klare Veränderung in Bezug auf Atea. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie lässt darauf schließen, dass Atea aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Analysten bewerten die Atea-Aktie aktuell ebenfalls als "Neutral", mit 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 6 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 94,17 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Zusammenfassend erhält Atea also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.