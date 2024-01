Das gibt’s ja gar nicht, Asos?

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt weit verbreitet ist. Anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt der Wert für Asos derzeit bei 51,37 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 64,99 an, dass die Asos-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Asos für beide RSI-Werte ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Asos-Aktie betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 423,01 GBP, was 10,07 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 380,4 GBP liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (392,9 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,18 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Asos-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Asos liegt derzeit bei 24, was bedeutet, dass die Börse 24,34 Euro für jeden Euro Gewinn von Asos zahlt. Dies ist 10 Prozent mehr als der durchschnittliche Wert in der Branche, der bei 22 liegt. Auf Basis des KGV wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft, da sie überbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Daher erhält Asos für diesen Faktor insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt erhält die Asos-Aktie auf Basis der analysierten Faktoren eine "Neutral"-Bewertung.