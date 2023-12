Das gibt’s ja gar nicht, Arrow?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Wertpapiers bestimmt. Der RSI für Arrow-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 35, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 30,27, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für Arrow.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Arrow in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Die Dividendenrendite von Arrow beträgt 5,82 Prozent, was über dem Mittelwert von 3,36 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Arrow eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Arrow-Aktien mit -8,47 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt Arrow mit einer Rendite von 6,3 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.