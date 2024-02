Das gibt’s ja gar nicht, Anzu Special AcquisitionI?

Die Anleger-Stimmung bei Envoy Medical ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen. Diese wurden ausgewertet, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, wodurch die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -78,48 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit -19,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Hierbei hat die Aktie von Envoy Medical in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung resultiert. Insgesamt ist Envoy Medical daher ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) beläuft sich auf 51,06 und der RSI25 auf 55,73, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt, da das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen normiert wird.

Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung von "Gut" für die Anleger-Stimmung, "Schlecht" in der technischen Analyse und "Neutral" in Bezug auf Sentiment und Buzz sowie den Relative Strength Index.