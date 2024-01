Das gibt’s ja gar nicht, Analog Devices?

Der Relative Strength Index, RSI, ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert von 70 bis 100 als „überkauft“ gilt und dazwischen als neutral. Bei Analog Devices hat der RSI einen Wert von 88,45, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 46,69 und wird daher als neutral betrachtet. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen vor allem positive Themen diskutiert wurden, im Vergleich zu fünf Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Allerdings haben statistische Auswertungen der historischen Daten in den letzten zwei Wochen überwiegend Verkaufssignale ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 17 Analystenbewertungen für die Analog Devices-Aktie stattgefunden, mit 13 "Gut"-Bewertungen, 4 "Neutral"-Bewertungen und keiner "Schlecht"-Bewertung. Dadurch ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 218,19 USD, was ein Aufwärtspotential von 16,96 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt die Rendite von Analog Devices mit 14,86 Prozent um mehr als 5 Prozent darüber. Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche liegt die Rendite jedoch mit 11,19 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.