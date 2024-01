Das gibt’s ja gar nicht, Anadolu Efes Biracilik Ve Maltnayii As Adr?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes bezüglich der Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii-Aktie ergibt ein neutrales Bild. Sowohl die Stimmungsänderung der Anleger als auch die Diskussionsintensität zeigen keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen negative Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass die Anlegerstimmung bezüglich der Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii-Aktie als "Neutral" angemessen bewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Aktie bei einem Niveau von 15,79 liegt, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die charttechnische Analyse liegt der Schlusskurs der Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii-Aktie bei 0,95 USD, was einem Unterschied von +35,71 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt deutet mit einem Schlusskurs von 0,76 USD auf eine positive Abweichung von +25 Prozent hin. Somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii-Aktie sowohl aus sentimentaler als auch aus technischer Sicht als "Neutral" bis "Gut" einzustufen ist.