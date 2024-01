Das gibt’s ja gar nicht, Amcor?

Die Analyse des Sentiments und Buzzes rund um die Amcor-Aktie zeigt ein neutrales Bild. Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Amcor liegt bei 54,76 Punkten, was auf ein neutrales Rating für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der RSI25 liegt bei 42,27, was auch zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Amcor besonders positiv diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung führt. Jedoch haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Amcor-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt, was zu einem neutralen Rating führt.

Insgesamt erhält die Amcor-Aktie somit ein neutrales Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz, dem Relative-Stärke-Index, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Amcor-Analyse vom 06.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Amcor jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Amcor-Analyse.

Amcor: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...