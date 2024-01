Das gibt’s ja gar nicht, Allegiant Gold?

Allegiant Gold: Aktuelle Analyse zeigt unrentables Investment

Die Dividendenrendite von Allegiant Gold liegt derzeit bei 0 Prozent, was einem Unterschied von 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt entspricht. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 3 Prozent in der Branche "Metalle und Bergbau" wird die Aktie daher als unrentables Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Allegiant Gold von 0,125 CAD um -21,88 Prozent vom GD200 (0,16 CAD) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,13 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Allegiant Gold bei -35,9 Prozent, was mehr als 25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten bei -10,61 Prozent, wobei Allegiant Gold mit 25,29 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.