Das gibt’s ja gar nicht, Alico?

Der Aktienkurs des Unternehmens Alico hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche, die im Durchschnitt um -14,17 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -1,53 Prozent für Alico. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete hingegen eine durchschnittliche Rendite von 163,28 Prozent im letzten Jahr, wobei Alico um 178,98 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie von Alico in dieser Kategorie neutral eingestuft.

In Bezug auf die fundamentalen Kennzahlen gilt die Aktie von Alico als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 48,89 liegt die Aktie insgesamt 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel", der bei 40,58 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine schlechte Einstufung in der fundamentalen Analyse.

Die Einschätzung der Stimmung und Meinungen der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Beurteilung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Alico untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Alico in den sozialen Medien diskutiert. Dadurch erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine gute Einstufung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alico-Aktie betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 25 USD, während der letzte Schlusskurs bei 29,91 USD liegt, was einer Abweichung von +19,64 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als gut bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (26,04 USD), liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +14,86 Prozent darüber, was zu einer guten Bewertung führt.

Insgesamt wird die Alico-Aktie sowohl aufgrund der fundamentalen Analyse als auch der technischen und Anleger-Sentiment-Analyse mit einem guten Rating versehen.