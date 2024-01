Das gibt’s ja gar nicht, Alchemy Resources?

Die Stimmung und der Buzz: Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. In den letzten vier Wochen wurden bei Alchemy keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Alchemy daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Anleger: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien in Bezug auf Alchemy ist insgesamt eher neutral. Dies geht aus den Auswertungen der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen hervor. In den letzten ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was der Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral" einbringt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Alchemy von 0,01 AUD liegt mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 (0,01 AUD) und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt ebenfalls 0,01 AUD. Somit wird auch hier ein "Neutral"-Signal vergeben, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Alchemy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Alchemy-Aktie beträgt aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist, und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass Alchemy weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Alchemy ein "Schlecht"-Rating.