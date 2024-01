Das gibt’s ja gar nicht, Agillic A/S?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den letzten Tagen wurde verstärkt über die Aktie von Agillic A/ in den sozialen Medien diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch wurden keine starken positiven oder negativen Themen rund um Agillic A/ im Meinungsmarkt diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse der Agillic A/-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 21,09 DKK lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 18,9 DKK, was einem Unterschied von -10,38 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 18,67 DKK, was einer ähnlichen Höhe (+1,23 Prozent) entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Agillic A/ konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz hin zu besonders positiven noch negativen Themen noch eine signifikante Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden registriert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Agillic A/-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weder überkauft noch überverkauft an und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und des RSI ein gemischtes Bild mit vorherrschender "Neutral"-Bewertung.