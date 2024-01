Das gibt’s ja gar nicht, Adish Co?

Die aktuelle Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf Adish in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gestimmt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Adish derzeit als überverkauft gilt. Der 7-Tage-RSI beträgt 26,53 Punkte, während der 25-Tage-RSI bei 42,02 liegt und somit weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse der Adish-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 1139,03 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 998 JPY, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt jedoch bei 902,16 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was zu einer positiven Bewertung des Wertpapiers führt. Insgesamt erhält die Adish-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Adish in den sozialen Medien gab. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet, da die Diskussion weder übermäßig positiv noch negativ war.

Zusammenfassend ergibt sich für die Adish-Aktie eine insgesamt neutrale Bewertung basierend auf der Anlegerstimmung, dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.