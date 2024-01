Softcat Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Im Fall von Softcat beträgt das aktuelle KGV 24, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 106 aufweisen. Daher wird die Aktie von Softcat aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Softcat-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 1368,92 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 1360 GBP liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1300,58 GBP, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Softcat auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um Softcat werden über einen längeren Zeitraum anhand der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Softcat in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Softcat-Aktie beträgt 17, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weder eine Überkauft- noch Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Softcat basierend auf der Analyse der RSIs mit einem "Gut"-Rating versehen.