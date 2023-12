Das gibt’s ja gar nicht, Academy Metals?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über Bedford Metals hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln auch keine klare Tendenz wider, da hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Bedford Metals derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,67 % liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Bedford Metals derzeit um +26,44 % vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" bewertet wird. Auch in Bezug auf die letzten 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von +197,3 % zum gleitenden Durchschnitt als "Gut" eingestuft.

Insgesamt wird die Aktie von Bedford Metals basierend auf den verschiedenen Analysen als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet.