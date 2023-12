Das gibt’s ja gar nicht, Aalberts Industries?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Aalberts in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Aalberts wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche erzielte Aalberts in den letzten 12 Monaten eine Performance von 52,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der Branche wiesen im Durchschnitt eine Performance von 0 Prozent auf, was eine Outperformance von +52,71 Prozent für Aalberts bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag Aalberts mit einer Performance von 52,71 Prozent über dem Durchschnitt von 0 Prozent im letzten Jahr. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Aalberts aktuell 1, was einer positiven Differenz von +1,21 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Aalberts deshalb mit "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aalberts-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 38,28 EUR. Der letzte Schlusskurs (39,19 EUR) weicht somit +2,38 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (34,07 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+15,03 Prozent), was ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Aalberts-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.