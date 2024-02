Das gibt’s ja gar nicht, ATI Airtest Technologies?

Die Ati Airtest-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,07 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs jedoch bei 0,025 CAD, was einem Unterschied von -64,29 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 CAD liegt der letzte Schlusskurs um -37,5 Prozent darunter, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ati Airtest liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Situation hinweist. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der ebenfalls bei 50 liegt. Somit erhält die Aktie in diesem Bereich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und war in Bezug auf Ati Airtest in den letzten zwei Wochen eher neutral. Auch in den letzten Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Insgesamt zeigt sich also eine neutrale Bewertung für Ati Airtest in Bezug auf die technische Analyse, den RSI, das Anleger-Sentiment und den Buzz. Keine starken Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Diskussionen wurden festgestellt, weshalb die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet wird.