Das gibt’s ja gar nicht, APG SGA?

Die technische Analyse der Apg Sga zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 180,31 CHF, während der Kurs der Aktie bei 181,5 CHF liegt, was einer Abweichung von +0,66 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 173,29 CHF, was einer Abweichung von +4,74 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" zu bewerten. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Langfristig wurde in Bezug auf die Diskussionintensität bei Apg Sga eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Somit ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Apg Sga von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Neutral" zu. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für die Apg Sga liegt derzeit bei 24, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Daher gilt dieses Signal als "Gut". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 39, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Gut".