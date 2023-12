Das gibt’s ja gar nicht, ANI?

Der Aktienkurs von Ani hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,68 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Performance von Ani um 34,44 Prozent unter dem Durchschnitt von 64,12 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche beträgt 99,73 Prozent, wobei Ani aktuell 70,05 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Ani-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 50,86 USD. Der letzte Schlusskurs von 48,94 USD weicht somit um -3,78 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 55,65 USD liegt, so ergibt sich eine Abweichung des letzten Schlusskurses um -12,06 Prozent. Hierdurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für die Ani-Aktie.

Von fundamentaler Seite betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 60,48 auf, was 40 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (100,98). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes kann die Aktie von Ani über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Dabei zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Ani in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".