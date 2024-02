Das gibt’s ja gar nicht, AMS?

Weitere Suchergebnisse zu "ams-Osram AG":

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt ein gemischtes Bild für die Ams-osram-Aktie. Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer negativen Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält die Aktie jedoch eine gute Bewertung im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Ams-osram derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,74 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer schlechten Bewertung dieses Kriteriums führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV von Ams-osram bei 8,83, was unter dem Branchendurchschnitt von 52,48 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine gute Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.