Das gibt’s ja gar nicht, AMBRA?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ambra diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ambra derzeit bei 26,88 PLN. Der Aktienkurs selbst lag bei 29,7 PLN, was einen Abstand von +10,49 Prozent zur GD200-Linie darstellt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 28,67 PLN ergibt sich eine Differenz von +3,59 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ambra-Aktie beträgt 17, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 28, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird und zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Gut"-Einstufung für Ambra.

Bei der Analyse der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu erkennen ist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Ambra basierend auf der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.