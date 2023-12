Das gibt’s ja gar nicht, AAK?

Die Diskussionen rund um Aak auf sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen in den vergangenen Tagen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Aak bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt der Aak-Aktie beträgt 204,31 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 224,8 SEK liegt, was einer Abweichung von +10,03 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Aak eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 216,76 SEK, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+3,71 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird Aak auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass das Wertpapier überverkauft ist, mit einem Wert von 29 für die letzten 7 Tage. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 36,81, was bedeutet, dass Aak weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Aak ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Aak festgestellt werden, weshalb wir dieses Kriterium mit "Neutral" bewerten. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Aak für diese Stufe daher ein "Neutral".

