Das gibt’s ja gar nicht, 4DS Memory?

Die 4ds Memory-Aktie wird von verschiedenen trendfolgenden Indikatoren bewertet, um festzustellen, ob sie sich in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt zeigt einen aktuellen Wert von 0,07 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,095 AUD liegt, was einer Abweichung von +35,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,11 AUD, wobei der letzte Schlusskurs unter diesem Wert liegt (-13,64 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Bewertung der 4ds Memory-Aktie in den letzten zwei Wochen. Die Kommentare und Themen rund um den Wert waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über die 4ds Memory-Aktie in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen im normalen Rahmen liegen.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung für die 4ds Memory-Aktie, da der RSI7 bei 47,22 und der RSI25 bei 55,88 liegen. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators. Die verschiedenen Indikatoren weisen somit auf eine neutrale Bewertung der Aktie hin.