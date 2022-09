gevekom erhält Bestnoten für Kundenservice

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Dresden (ots) -Die gevekom GmbH in Dresden hat die Auszeichnung KUNDENEMPFEHLUNG vom DIQP Deutschen Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V. mit der Bewertung "SEHR GUT" erhalten."Das ist eine Auszeichnung, für die wir täglich alles geben", betont gevekom CEO Roman Molch. Bei gevekom stehe zwar die Mitarbeiterzufriedenheit an erster Stelle, nicht umsonst laute das Credo des an elf Standorten in Europa tätigen Contact-Center-Dienstleisters "Your better place to work". Die Kundenzufriedenheit als Unternehmensziel resultiere jedoch direkt daraus.Besonders freut sich Roman Molch darüber, dass sich an der dieser Auszeichnung zugrunde liegenden Kundenbefragung ausnahmslos alle angesprochenen Kunden detailliert beteiligt, ihrem Dienstleister ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt haben und gevekom zu herausragenden 100 Prozent weiterempfehlen. "Wir möchten uns bei allen bedanken, fürs Mitmachen und für die Bewertung. Dieses "Sehr gut" zeichnet die Verbindlichkeit, die Loyalität und Emotionalität aus, die uns in unserem Engagement für unsere Kunden wichtig sind", so Roman Molch.Die Kunden von gevekom freuen sich mit ihrem Dienstleister über die Auszeichnung. Maik Gastel-Nettey, Head of Customer Service der Dirk Rossmann GmbH: "Im Namen der Dirk Rossmann GmbH gratulieren wir euch zu dieser tollen Auszeichnung und freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit." Allein die große Bereitschaft zur Weiterempfehlung ist für gevekom viel wert. Jens Pakleppa, Leiter Customer Service bei Bett1 nennt Gründe: "Wir setzen seit fünf Jahren auf die herausragende Serviceorientierung und Qualität der gevekom. Dass diese Entscheidung richtig war, bestätigen zufriedene Kunden und hervorragende KPIs. Herzlichen Dank an das Team der gevekom." Christina Martin, COO TUI Customer Operations GmbH, sagt: "Im Customer Service benötigen wir eine Crew, die ihr Handwerk versteht und unseren Kunden kurze Ramp-up-Zeiten, hohe Qualität und Flexibilität bietet. gevekom leistet das für uns - beide Daumen hoch und weiter so!"Oliver Scharfenberg, Geschäftsführer von SQC-QualityCert, freut sich mit gevekom über solche Statements: "Die Kunden des Unternehmens stellen gevekom ein hervorragendes Zeugnis aus. Das Unternehmen hat in der Kundenbefragung gezeigt, dass es einen sehr guten Service bietet und die Bewertung "Sehr gut" erhalten. Wir gratulieren dem gesamten Team von gevekom zu diesem beeindruckenden Ergebnis". gevekom wurde im August 2022 vom DIQP bereits für seine Familienfreundlichkeit als Arbeitgeber ausgezeichnet. Roman Molch: "Wir bemühen uns aktiv um Auszeichnungen, weil die damit einhergehenden Prozesse wie ein Tuning wirken: Wenn es irgendwo nicht rund läuft, entdecken wir den Handlungsbedarf und können gegensteuern. Das Siegel ist schön - der Prozess bringt uns weiter!"Grundlage für die Auszeichnung mit dem Servicesiegel Kundenempfehlung (DIQP) war eine unabhängige, von der Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert durchgeführte Kundenbefragung im August 2022. Dabei wurden 131 Kunden von gevekom zu ihren Erfahrungen und insbesondere zur Bereitschaft befragt, gevekom weiterzuempfehlen. Anschließend wurden im Zertifizierungsverfahren die Befragungsergebnisse ausgewertet. Viele Qualitätssiegel des DIQP stuft Label-online.de als "besonders empfehlenswert" ein, was der bestmöglichen Bewertung entspricht. Die Verbraucher Initiative e. V. betreibt das Portal und wird durch Mittel des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) gefördert. Das noch junge Qualitätssiegel KUNDENEMPFEHLUNG (DIQP) wird zur Prüfung eingereicht.Die wichtigsten Ergebnisse der Kundenbefragung:- Mit den Leistungen von gevekom sind 90,84 Prozent der Kunden (119 Personen) sehr zufrieden, 9,16 Prozent (12 Personen) zufrieden. Kein einziger Kunde wollte ein schlechteres Urteil fällen.- Die besten Bewertungen gab es für Freundlichkeit, Kundenorientierung, Beratungsqualität, Kompetenz, Zuverlässigkeit und Erreichbarkeit.- Ausnahmslos alle Kunden empfehlen gevekom weiter.- 95,42 Prozent der Befragten (125 Personen) erteilen gevekom für das gesamte Serviceangebot die Schulnote 1 = sehr gut, 4,58 Prozent (6 Personen) die Schulnote 2 = gut. Schlechtere Bewertungen gab es nicht.HintergrundDer Contact-Center-Dienstleister gevekom wurde 2006 gegründet. Heute bekleidet gevekom unter den Top Ten Callcentern in Deutschland Platz neun (Quelle: Top Multichannel Contactcenter Ranking 2022, iBusiness/ONE-to-ONE/Versandhausberater) und gehört seit sechs Jahren in Folge zu den Top Ten der familienfreundlichsten Arbeitgeber innerhalb der Branche Marketing/Werbung/PR (freundin, Kununu). Credo: Your better place to work - "Wir glauben daran, dass glückliche Mitarbeitende den besten Job machen". Jahresumsatz der gevekom-Gruppe 2021, inklusive Neugründung hey contact heroes: 50,24 Mio. Euro (+63,38% im Vergleich zum Vorjahr); Mitarbeiter 01/2022: 1.327 (+49%), Seats gesamt: 1300. Standorte in Berlin, Dresden, Leipzig, Frankfurt/Main, Neubrandenburg, Chemnitz, Serbien (Belgrad), Spanien (Palma de Mallorca), Bulgarien (Burgas, Varna), Bosnien und Herzegowina (Sarajevo). Gesellschafter: Roman Molch (Geschäftsführung), Wolfram Gürlich. Referenzen (auf Anfrage): Dax-Unternehmen und umsatzstarke E-Commerce-Shops. Branchen: Handel/E-Commerce, Gesundheit, Reisen, Automotive, Verlage, Transport/Logistik, Personennah- und Fernverkehr, Energie/EVU, Banken, Öffentliche Hand.www.gevekom.comPressekontakt:Ann-Christin Zilling, gevekom Unternehmens:kommunikation,Telefon +49(0)40 84 05 86 64,E-Mail ann-christin.zilling@gevekom.deOriginal-Content von: gevekom GmbH, übermittelt durch news aktuell