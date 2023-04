für das Wachstum des E-Commerce-Riesen

Shopify verzeichnete am Freitag geringfügige Verluste, die jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtbild haben. Für Investoren steht ein wichtiger Termin bevor: Am 4. Mai werden die Quartalszahlen bekannt gegeben und es wird erwartet, dass der Umsatz bei $1,43 Mrd. liegen wird – etwas höher als im Vorquartal. Allerdings soll das Ergebnis negativ sein, zumindest was das EBITDA betrifft: Die Schätzungen prognostizieren -$70,7 Mio., deutlich schlechter als im ersten Quartal 2022.

Dennoch hält der Trend auf den Börsen an und seit Jahresanfang ist der Kurs bereits um 34% gestiegen. Bei der Präsentation der Quartalszahlen wird sich zeigen, ob dieser Trend weiterhin Bestand hat oder nicht. Shopify hat bis dato einen guten Eindruck bei Analysten hinterlassen und scheint gut positioniert zu sein in Richtung $50 pro Aktie oder...